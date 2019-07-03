Зеленский рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что конфликт в Донбассе удастся разрешить политико-дипломатическим путем. «Установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных»,— заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Зеленского, действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики по отношению к России. «Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию»,— сказал президент Украины.

Ранее был осуществлен отвод сил украинской армии и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на линии разграничения вблизи населенного пункта Станица Луганская. Решение об отводе было принято на первой после вступления господина Зеленского в должность президента Украины встрече Минской контактной группы. О согласии сторон покинуть удерживаемые позиции вблизи поселка под названием Станица Луганская в начале июня заявил глава украинской делегации Леонид Кучма. Сам отвод начался 26 июня.

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