Первый круг Wimbledon

Мужчины. Сэм Куэрри (США)—Доминик Тим (Австрия, 5) 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:0. Жиль Симон (Франция, 20)—Сальваторе Карузо (Италия) 7:6 (9:7), 6:3, 6:2. Николоз Басилашвили (Грузия, 18)—Джеймс Уорд (Великобритания) 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6. Жо-Вильфрид Тсонга (Франция)—Бернард Томич (Австралия) 6:2, 6:1, 6:4. Ник Кириос (Австралия)—Джордан Томпсон (Австралия) 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Кеи Нисикори (Япония, 8)—Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4. Маттео Берретини (Италия, 17)—Аляж Бедене (Словения) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3). Роджер Федерер (Швейцария, 2)—Ллойд Харрис (ЮАР) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Андрей Рублев (Россия)—Кристиан Гарин (Чили) 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 3)—Юити Сугита (Япония) 6:3, 6:1, 6:3.
Женщины. Эшли Барти (Австралия, 1)—Чжэн Сайсай (Китай) 6:4, 6:2. Алисон Ван Эйтванк (Бельгия)—Светлана Кузнецова (Россия) 6:4, 4:6, 6:2. Белинда Бенчич (Швейцария, 13)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:2, 6:3. Анжелик Кербер (Германия, 5)—Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:3. Элизе Мертенс (Нидерланды, 21)—Фьона Ферро (Франция) 6:2, 6:0. Ван Цян (Китай, 15)—Вера Лапко (Белоруссия) 6:2, 6:2. Слоун Стивенс (США, 9)—Тимеа Бачински (Швейцария) 6:2, 6:4. Катерина Синякова (Чехия)—Екатерина Александрова (Россия) 2:6, 6:1, 6:1. Джоанна Конта (Великобритания, 19)—Ана Богдан (Румыния) 7:5, 6:2. Магда Линетт (Польша)—Анна Калинская (Россия) 6:0, 7:6 (11:9). Кристина Младенович (Франция)—Виталия Дьяченко (Россия) 7:5, 6:7 (4:7), 6:2. Варвара Флинк (Россия)—Паула Бадоса Хиберт (Испания) 6:4, 6:2. Аманда Анисимова (США, 25)—Сорана Чирстя (Румыния) 6:3, 6:3. Полин Пармантье (Франция)—Мария Шарапова (Россия) 6:4, 6:7 (4:7), 0:5, отказ. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 26) 6:4, 6:4. Серена Уильямс (США, 11)—Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) 6:2, 7:5. Петра Квитова (Чехия, 6)—Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:2. Юлия Гёргес (Германия, 18)—Елена Габриэла Русе (Румыния) 7:5, 6:1.
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