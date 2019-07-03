Вице-президент США отменил визит в Нью-Гэмпшир после вызова в Белый дом

Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир после того, как его вызвали в Белый дом. Причина этого не указывается, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников администрации президента.

Представитель господина Пенса Марк Шорт сказал, что поводов для тревоги нет. Это заявление последовало на фоне сообщений СМИ, что вызов был «экстренным». «Вице-президента отозвали в Белый дом, но мы вновь включим поездку в расписание»,— заявил он. Господин Шорт отметил, что самолет Майка Пенса не покидал Вашингтон.