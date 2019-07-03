Ограничения не по возрасту

Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Госдуму отзыв на законопроект, призванный повысить уровень защиты прав несовершеннолетних в закрытых учебно-воспитательных учреждениях. Разработанный Верховным судом нормативный акт прошел первое чтение в Госдуме. Однако, следует из отзыва ФПА, документ нуждается в существенной доработке, так как содержит ряд явных нарушений прав подростков. Например, законопроект исключает из участия в судебном заседании представителя комиссии по делам несовершеннолетних, а защиту подростка предлагает осуществлять любому лицу, имеющему юридическое образование.

Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» действует в России с 1999 года и регламентирует содержание малолетних правонарушителей в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (СУВУ). Закон разъясняет, что подростки помещаются в СУВУ «в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих этому».

28 декабря 2018 года Верховный суд РФ (ВС) внес в Госдуму поправки к законодательству, которые, во-первых, предполагают, что судебное заседание с участием несовершеннолетнего будет регламентироваться Кодексом административного судопроизводства, а не Уголовно-процессуальным кодексом. Во-вторых, предполагается усилить гарантии защиты прав подростков. Как следует из пояснительной записки, «для наилучшего обеспечения интересов ребенка законопроектом предусмотрен максимальный объем процессуальных гарантий судебной защиты». В частности — «право на оказание профессиональной юридической помощи» и «право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании».

30 мая 2019 года разработанный ВС законопроект принят Госдумой в первом чтении, после чего ФАП направила депутатам отзыв с просьбой учесть ряд поправок. «В законе сейчас очень интересная конструкция: если у человека уже есть юрист, то адвокат ему не нужен,— говорит советник Федеральной палаты адвокатов Алексей Иванов.— Если нет никакой защиты, тогда нужен адвокат. Если закон будет принят, для защиты несовершеннолетнего в суде будет достаточно любого представителя с юридическим образованием. Это значит, что сократятся возможности для полноценной юридической защиты подростка. Защищать подростка сможет кто угодно, но не обязательно профильный адвокат, специализирующийся, например, на уголовном праве».

Кроме того, по словам Алексея Иванова, пока действует закон 1999 года, обязательным является требование о присутствии на судебном заседании по решению вопроса о пребывании несовершеннолетнего в центре временного содержания специалиста комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Однако в поправках ВС такая норма отсутствует. Господин Иванов делает вывод, что это также ущемит права подростков: «Представитель комиссии может поддержать инициативу помещения подростка в спецучреждение или объяснить, в зависимости от ситуации, почему этого делать не нужно, выступая гарантом соблюдения прав ребенка».

Проект закона в сегодняшнем виде «снижает ответственность органов власти», соглашается эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член совета Министерства просвещения РФ по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре Александр Гезалов. «Учитывая, что подросток сам себя защищать не может, рядом должен быть представитель органов власти, который встанет на защиту интересов ребенка,— отмечает господин Гезалов.— Мы должны прогнозировать ситуации, при которых, например, в случае если рядом с подростком не будет представителя комиссии, ребенок вступит в прямые отношения с уголовным или административным кодексом. Получится, мы сами его подтолкнем к ситуации "ты один против всех"«.

Однако ни профильный адвокат, ни специалист комиссии по делам несовершеннолетних не могут гарантировать абсолютное соблюдение прав ребенка «без общественного наблюдения», отмечает правозащитник Лев Пономарев. В разговоре с “Ъ” господин Пономарев подчеркнул необходимость «создания системы общественно-наблюдательных комиссий для закрытых детских учреждений по примеру ОНК в колониях для совершеннолетних заключенных».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий говорит также о невозможности исключения из судебного процесса над малолетним правонарушителем «специалиста, способного дать социально-психологическую оценку действиям подростка». «Я говорю как преподаватель права и исхожу из того, что идеальным вариантом было бы последовательное введение в России ювенальной юстиции, которая предполагает особый порядок судопроизводства в отношении несовершеннолетних. Сегодняшняя система, когда судьи, не имеющие представления о психологических особенностях возраста, о ребенке и воспитании, вынуждены принимать решения и выносить приговор — ситуация не совсем нормальная. Если мы сейчас вообще уберем из закона саму возможность присутствия в суде такого специалиста, вероятно, это будет явно не в интересах подростка»,— резюмирует господин Луховицкий.

Вместе с тем претензии ФПА касаются не только исключения профильных адвокатов и специалистов КДН. Адвокаты также акцентируют внимание депутатов на предполагаемой отсрочке вынесения мотивированного решения судьей по делу подростка и «отсутствии санкций за нарушение сроков по предоставлению материалов дела несовершеннолетнего в суд». «Помещение подростка в центр временного содержания — это, по сути, лишение его свободы, а значит, решение суда должно быть сразу полным: судья должен озвучивать и резолютивную часть, и мотивацию, на основе которой принято решение. Без отсрочек,— уверен Алексей Иванов.— Кроме того, уже сегодня нередко нарушаются сроки предоставления материалов в суд, но за этим, как правило, не следует никаких санкций. Законопроект за срыв сроков подачи материалов дела санкций также не предусматривает. Все это говорит о том, что авторы проекта решили упорядочить законодательство, но при этом почему-то ущемить права несовершеннолетних».

Мария Старикова