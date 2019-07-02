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Фото: Пресс-служба Белгородэнерго

Студенческий энергоотряд «Фаза» приступил к работе на объектах Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» открылся шестой сезон студенческих энергетических отрядов. В этом году трудовые путевки для работы на энергообъектах получили студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, Новооскольского колледжа, Валуйского индустриального техникума и Шебекинского агротехнического ремесленного техникума, обучающиеся по специальностям, связанным с энергетикой.


Пятнадцать бойцов студотряда «Фаза» в течение полутора месяцев будут работать электромонтерами в бригадах Белгородского, Новооскольского, Валуйского, Шебекинского, Чернянского и Алексеевского РЭС. Ребята поучаствуют в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта, уборке порубочных остатков при расчистке просек, нанесении диспетчерских наименований. Все они официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой. В течение недели пройдут обучение и проверку знаний в объеме второй группы по электробезопасности и смогут приступить к работе на подстанциях и ЛЭП.

На церемонии открытия начальник управления по работе с персоналом Белгородэнерго Татьяна Татукова подчеркнула, что филиал заинтересован в качественной практической подготовке студентов энергоспециальностей. Она напомнила, что энергоотрасль в настоящее время переходит на цифровую платформу, внедряя оборудование и инновационные системы управления энергокомплексом, которые позволят сделать электроснабжение потребителей более надежным: «Вам предстоит трудиться в новой реальности. Набирайтесь опыта, проверяйте и закрепляйте на практике полученные в вузе теоретические знания, учитесь, ведь будущее энергетики – за вами, ждем вас в своих рядах».

Давая напутствие бойцам, директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов пожелал ребятам плодотворных трудовых будней и рекомендовал не только внимательно изучать реальное производство, но за практической составляющей видеть физические процессы, которые изучались в вузе, понять, как они работают сейчас, и какое развитие получат в эпоху цифровой трансформации.

Своими впечатлениями поделился с коллегами командир отряда «Фаза» 2018 года Дмитрий Мистюк: «Благодаря студотряду пришло более полное понимание того, что из себя представляет выбранная специальность, что ожидает после учебы в вузе. Это действительно очень полезно и интересно. Слушайте, о чем вам будут говорит наставники, не бойтесь задавать вопросы, получайте бесценный опыт, который, безусловно, вам пригодится».

В Белгородской области с участием бойцов стройотрядов за пять лет отремонтированы десятки трансформаторных подстанций и порядка 50 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Большинство бывших стройотрядовцев приняты на постоянную работу в Белгородэнерго, многие из них уже выросли в настоящих профессионалов своего дела.

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