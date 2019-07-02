Как ремонтировали канал имени Москвы

Площадь восстанавливаемого участка канала после аварии в январе 2019 года составила около 10 тыс. кв. м, а объем работ — 30 тыс. кубометров, следует из материалов ФГБУ «Канал имени Москвы», подготовленных к форуму «Реки России 2019» (есть у “Ъ”). Подрядчиком аварийно-восстановительных работ выступает АО ГК ЕКС. К проектированию и изысканиям на субподряде привлечены АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С. Я. Жука».

Специалистам было необходимо демонтировать построенное в 2000 году гидротехническое сооружение: полностью разобрать западную дамбу и напорную часть восточной, а также вскрыть дно, чтобы оголить металлическую защиту бетонной конструкции тоннеля. Затем была произведена укладка подстилающих слоев противофильтрационного экрана из суглинка с последующей его защитой щебнем и бетонными плитами.

К 6 мая суглинок был раскатан по дну канала в районе северной и южной пазухи. Несколько дней заняла укладка бетона в пространство между стенами тоннеля и металлическим шпунтом, который был возведен в 2000 году по обеим сторонам тоннеля вдоль него. Строители сделали также зачистку металлической защиты тоннеля, закрепив на ней гидроизоляционный материал. Были выполнены работы по армированию и бетонированию защитной пробки — шапочного бруса, над пазухами в районе дна канала и на западной дамбе. Аналогичные мероприятия проводились и на восточной дамбе.

Однако при опытном наполнении канала в ночь с 19 на 20 июня участок канала у западного портала автомобильного тоннеля не выдержал давления воды. Она начала поступать со стороны южной пазухи. Течь возникла после того, как уровень воды достиг гарантированной судоходной глубины — пяти метров, что привело к экстренному сбросу воды.

После вскрытия облицовки канала из бетонных плит выяснилось, что площадь промыва составила чуть более одного квадратного метра.

В месте промыва проведена выемка грунта до отметок, позволивших определить точное место проникновения воды в пазуху. Этим местом оказалось неплотное примыкание элементов шпунта строительного котлована 2000 года.

Во время восстановительных работ проблемная пазуха между внешней стенкой тоннеля и шпунтом строительного котлована 2000 года в верхней своей части была изолирована от воздействия грунтов и воды канала посредством устройства бетонной пробки — шапочного бруса. Для этого строители обнажили котлован до отметок верха шпунта и обетонировали пазуху с захватом шпунта в тело бетонной пробки.

После повторной течи есть основания полагать, что шпунт, расположенный ниже шапочного бруса, утратил свои несущие свойства и не выдержал давления подошедшей к нему воды. Также, как следует из материалов ФГБУ, существует версия, по которой шпунт мог оказаться короче заданных проектом параметров.

Анастасия Веденеева, Завидово