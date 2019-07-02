Пермских первоклассников наберут вне конкурса

Власти Пермского края решили изменить систему приема в первые классы образовательных учреждений. Согласно планам, конкурсный отбор в них будет возможен только с пятого класса, а начальное образование все школьники будут получать по месту жительства. Как ранее сообщал “Ъ”, прокуратура края провела проверку после скандала в гимназии №4, где были установлены разные вступительные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первые классы. Надзорный орган посчитал нарушением права на образование как гендерную дискриминацию, так и сам конкурсный отбор. Впрочем, с позицией надзорного органа не согласился мировой суд, который решил, что права поступающих не нарушены: на момент спора приказа о зачислении в гимназию не было. В прокуратуре решается вопрос об обжаловании этого решения.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на минувшей неделе губернатор Пермского края Максим Решетников поручил региональному минобру привести в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами процедуру приема в первые классы общеобразовательных учреждений.

В частности, предложено отказаться от системы конкурсного отбора первоклассников.

Обновленная система должна предусматривать индивидуальный отбор только в пятые классы и только в учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, с так называемым гимназическим компонентом.

Собеседники «Ъ-Прикамье», близкие к администрации губернатора, говорят, что переход будет «плавным» и права детей, поступивших в первый класс по правилам индивидуального отбора, нарушены не будут.

Разработкой конкретных механизмов перехода на новую систему и установлением сроков займется департамент образования Перми.

Напомним, ранее органы прокуратуры внесли представление в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова по результатам проведенной проверки МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских». СМИ со ссылкой на родителей поступающих сообщили, что руководством учреждения установлен разный проходной балл для зачисления в первый класс для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно. Надзорный орган установил, что учебные заведения вообще не имеют права устанавливать индивидуальные правила приема для первоклассников. Постановление правительства края указывает, что отбор возможен только в образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования, то есть начиная с пятого класса. В отношении директора гимназии Татьяны Дьяковой было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования).

На прошлой неделе суд прекратил дело в отношении госпожи Дьяковой в связи с отсутствием состава правонарушения. По словам источника, знакомого с мотивировочной частью решения суда, «суд решил, что ничьи права не нарушены». По его данным, после начала скандала с разными баллами для зачисления в прокуратуру обратились несколько родителей, дочери которых планировали поступить в гимназию, но не были рекомендованы к зачислению. «Как я понимаю, суд посчитал, что если приказов о зачислении тех или иных лиц на момент обращения не было, то и ничьи права не нарушены, а рекомендации к зачислению никаких последствий не повлекли»,— сказал он.

В то же время собеседник «Ъ-Прикамье» считает, что разные требования к уровню подготовки мальчиков и девочек уже в принципе являются гендерной дискриминацией и нарушением ФЗ «Об образовании».

По его данным, в прокуратуре решается вопрос о внесении представления на решение мирового суда.

В департаменте образования Перми оперативно ситуацию не прокомментировали. Ранее заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева признала, что индивидуальный отбор возможен только с пятого класса. Как считают чиновники, начальное образование дети должны получать по месту жительства. Затем в учреждениях с углубленными программами изучения отдельных предметов может проводиться индивидуальный набор и открываться подготовительные курсы для сдачи вступительных испытаний. Обязать образовательные учреждения проводить конкурсный отбор не ранее пятого класса администрация, по словам госпожи Гаджиевой, пыталась и раньше, но против этого резко выступили директора «статусных» школ. Пилотный проект по переходу на новую систему может открыться на базе одного из учреждений образования. Также госпожа Гаджиева заявила, что против увольнения Татьяны Дьяковой, так как она хороший управленец.

Дмитрий Астахов, Пермь