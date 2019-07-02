Будущее авиасообщение между Россией и Чехией поставили под вопрос

Российские авиакомпании смогут летать в Чехию до 7 июля. 2 июля страна аннулировала разрешения сразу нескольких российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «Победы». Это коснулось рейсов в Прагу и Карловы Вары. Выяснилось, что Россия и Чехия не смогли договориться о полетах по транссибирскому коридору. В итоге запрет действовал всего несколько часов. Теперь у стран есть время до конца недели, чтобы прийти к соглашению, иначе полеты снова запретят. Насколько это вероятно? И почему страны не могут договориться? Разбирался Глеб Силко.

В ночь с 1 на 2 июля в Прагу планировали отправиться пассажиры из Екатеринбурга, но рейс отложили. По крайней мере, именно так было написано на табло вылета. Для самого перевозчика решение стало неожиданностью, рассказала заместитель коммерческого директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Виктория Чепчугова: «Пока что рейсы задержаны на неопределенный срок. Больше никакой информации у нас нет». В аналогичной ситуации оказались «Аэрофлот» и «Победа». Пострадали от этой ситуации тысячи пассажиров, рассказала пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова: «Накануне мы получили письмо с требованием отменить наши рейсы. Мы достаточно давно каждый четверг и воскресенье летаем из Москвы в Карловы Вары. Это очень хороший рейс, всегда полная загрузка — это тысяча пассажиров».

Чехия — очень популярное направление у россиян. Правда, летом спрос на него немного падает, говорят в Ростуризме. Тем не менее внутри страны, по оценкам «Ъ», сейчас находятся около 20 тыс. россиян. Тех, кто только должен был вылететь в Чехию, пересадили на другие рейсы или предложили выбрать билеты в другие страны, отметил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин: «У туристов есть возможность осуществить возврат авиабилетов в случае отмены рейса, перебронировать билеты, воспользовавшись услугами других авиакомпаний».

Через несколько часов сторонам все-таки удалось договориться. Минтранс Чехии разрешил полеты в страну. Правда, только до 7 июля. В ведомстве объяснили, что российский Минтранс в одностороннем порядке ограничил чешской авиакомпании полеты по транссибирскому маршруту, который для рейсов из Праги в Сеул перевозчик использовал уже давно. В течение этой недели авиавласти двух стран должны договориться, на каких условиях Чехия будет использовать этот коридор. Проблема может быть в том, что иностранные авиакомпании выполняют полеты по нему за определенную плату в пользу «Аэрофлота» и Росавиации, пояснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «Иностранные компании платят за пролет над Сибирью, потому что это самый короткий маршрут для полетов в Азию, и вопрос всегда в том, что этот паритет должен как-то компенсироваться, соответствовать тому, что платят уже российские компании, летая в Европу».

Но удастся ли странами договориться? Вопрос, скорее, экономический, полагает пражский гид Арина Куликова. Ее друзья всю ночь провели в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ожидая отмененного рейса «Уральских авиалиний». По словам Арины Куликовой, если вопрос не удастся урегулировать и полеты снова запретят, чешской экономике будет нанесен серьезный ущерб: «Ежегодно более полумиллиона россиян ездит в Чехию — это только позапрошлогодняя официальная статистика. Министерство по туризму постоянно говорит, что нужно увеличивать поток туристов, и при этом закрывает рейсы. Это, конечно, вводит в шок».

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За январь-март прошлого года совокупный убыток российских авиакомпаний составил рекордные 34 млрд руб. И терять рейсы по одному из самых популярных направлений, значит, только увеличивать эту сумму. Так что все-таки прийти к соглашению будет не против не только чешская, но и российская сторона.

Российский Минтранс пока не прокомментировал возобновление полетов. До решения Праги отменить запрет ведомство заявляло, что своими действиями чешские авиавласти нарушили соглашение о воздушном сообщении.