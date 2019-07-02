Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов ход реализации нацпроектов

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл заседание Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием всех субъектов РФ. Адыгею представлял Глава РА Мурат Кумпилов.



Обсуждался ход реализации национальных проектов в субъектах Федерации: что сделано, насколько эффективно организован процесс, что нужно предпринять для его ускорения.

Премьер-министр РФ отметил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры на 2019 год предусмотрено более 1,7 трлн рублей, часть из них уже перечислена регионам. Дмитрий Медведев также поручил определить финансовые ресурсы для исполнения национальных проектов в 2020 году.

«Регионы работают достаточно активно. Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идёт самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее, - отметил Дмитрий Медведев. - Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придётся выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов».

В число регионов, которые по уважительным причинам освобождены от штрафа, вошла и Адыгея. В прошлом году из-за сложных погодных условий вводилась чрезвычайная ситуация, были повреждены посевы сельскохозяйственных культур. Почвенная и атмосферная засуха не позволила также провести подготовку почвы для закладки садов и полностью достичь установленного индикатора. В этом году планируется высадить 200 га многолетних насаждений. По прогнозам, в этом году показатель будет выполнен на 100%.

Напомним, в Адыгее разработано 49 региональных проектов. В 2019 году объем финансового обеспечения предусмотрен паспортами 29 проектов на общую сумму почти 3,5 млрд. рублей, в том числе свыше 3 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета.

«Реализация национальных проектов позволит регионам совершить значительный рывок в развитии практически по всем отраслям, повысить качество жизни наших граждан. При этом мы понимаем, что нельзя рассчитывать только на федеральные субсидии. Необходимо подходить к этой задаче комплексно: изыскивать собственные резервы, привлекать частные инвестиции. Я дал поручение руководителям республиканских министерств и главам муниципалитетов прорабатывать новые предложения, вносить инициативы для расширения участия Адыгеи в федеральных программах. При этом достижение целевых показателей по национальным проектам в республике находится на постоянном контроле. Обеспечено функционирование проектного комитета и регионального проектного офиса», – прокомментировал Глава РА Мурат Кумпилов.