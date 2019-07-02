В работе крупнейшего DNS-сервиса Cloudlfare произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Жалобы пользователей начали массово поступать в 17:00 по московскому времени.
По данным сервиса, 61% заявили о проблемах с DNS, 33% — с веб-сайтом, 5% — со входом.
DNS — система, хранящая информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан в 1980-х годах и позднее был модифицирован.
На сайте Cloudlfare сообщается, что сайт может показывать пользователям ошибку 502 при входе. Идет работа над устранением проблемы.
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