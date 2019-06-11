Lada Vesta является самой популярной моделью в шести городах-миллионниках России

Lada Vesta по итогам четырех месяцев 2019 года стала самой популярной моделью в шести городах-миллионниках России. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период Lada Vesta является лидером продаж в Перми, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске и Волгограде. В Уфе и Омске более популярной среди автолюбителей стала Lada Granta.

Подробнее о росте продаж автомобилей российской марки читайте в публикации “Ъ-Волга” «АвтоВАЗ уехал на бюджетной Lada Granta».

Андрей Сазонов