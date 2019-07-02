В Петербурге построят центр детской хирургии за 6,5 млрд рублей

При детской городской больнице №1 будет построен детский хирургический центр. Об этом во время посещения ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова сообщил журналистам врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам господина Беглова, стоимость проекта составит 6,5 млрд рублей. Сроки его реализации врио губернатора не уточнил.

В рамках проекта будут построены приемные отделения, отделения патологий беременных и новорожденных, родовое отделение, отделения реабилитации, операционные и учебные блоки и другие подразделения. Вместимость центра общей площадью 40,5 тыс. кв. м составит 250 коек, а его строительство позволит обеспечить своевременной помощью более 15 тыс. человек ежегодно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что эндоскопическое отделение в госпитале для ветеранов войн открыли за 50 млн руб.