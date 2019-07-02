В госпитале для ветеранов войн открыли отделение эндоскопии

В госпитале для ветеранов войн, расположенном на Народной улице в Петербурге, открыли новое отделение эндоскопии. Об этом со ссылкой на заведующего эндоскопическим отделением Дениса Дегтерева сообщает ТАСС.

По словам господина Дегтерева, теперь площадь отделения увеличилась в два раза, количество диагностических кабинетов тоже возросло вдвое. Это позволит сделать так, чтобы потоки амбулаторных пациентов и пациентов в стационаре не пересекались, что особенно важно как с точки зрения сокращения времени ожидания процедуры, так и с точки зрения возможного риска заражения. Также в отделении появилась собственная операционная, которая позволяет проводить практически все виды эндоскопических операций.

По словам вице-губернатора города Анны Митяниной, обновление эндоскопического отделения происходило в рамках программы «Развития здравоохранения Санкт-Петербурга». Стоимость проведенных работ оценивается в сумму около 50 млн рублей.

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