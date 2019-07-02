Бывшего топ-менеджера «СПб Мясомолмаш» приговорили к 5,5 годам колонии за хищение 190 млн рублей

Петроградский районный суд приговорил бывшего председателя совета директоров ОАО «СПб Мясомолмаш» Виктора Соловьева к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Суд установил, что за период с ноября 2011 года по июнь 2019 года Соловьев организовал мнимые договоры займа от имени подконтрольной ему ООО «Три» для обналичивания денежных средств, полученных с продажи земельного участка. После этого он перевел деньги ООО «Три» для оплаты векселей ОАО «Ханты-Мансийский банк», впоследствии обращенных в свою пользу. Всего путем ввода в заблуждение генерального директора ООО «Три» Соловьев похитил почти 190 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура Петербурга вынесла обвинительное заключение в отношении организованной группы, похитившей более 130 млн руб. со счетов клиентов банка Сбербанка.