Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении похитителей 130 млн рублей со счетов клиентов банка

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга вынесла обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении организованной группы из девяти человек. Злоумышленники путем кражи персональной информации клиентов обналичивали сберегательные счета, осуществив хищение денежных средств на сумму более 130 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что преступление совершалось при содействии персонала банка. О каком именно банке идет речь, в прокуратуре не рассказали.

Между тем, по данным «Фонтанки.ру», хищение совершено в ПАО «Сбербанк России».

Уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» направлено во Фрунзенский районный суд.

Анастасия Шумова