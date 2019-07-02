В первом полугодии 2019 года Удмуртия сэкономила на закупках 1,21 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года Удмуртия сэкономила 1,21 млрд руб. благодаря централизации закупок и мониторингу цен на рынке. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На сэкономленные деньги Удмуртия в рамках нацпроектов дополнительно закупает медицинское оборудование и расходные материалы. «Реализованная и внедренная в настоящее время модель централизации закупок, конечно, еще не полностью использует все возможные инструменты формирования единой и прозрачной системы закупок, поэтому работа по совершенствованию закупочных процессов не приостанавливается»,— отметил руководитель Регионального центра закупок региона Роман Ефимов.

Напомним, что по итогам 2018 года Удмуртия сэкономила на закупках 1,18 млрд руб. В июне 2019 депутаты госсовета региона приняли решение проводить через Региональный центр закупок все муниципальные аукционы.