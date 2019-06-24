ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртии» будет проводить все муниципальные аукционы. Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии госсовета региона. Министр финансов республики Станислав Евдокимов отметил, что благодаря работе учреждения республика сэкономила в этом году 261 млн руб. или 10% от всего объема муниципальных закупок.

Напомним, ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртии» начал работу 1 января 2018 года. Центр определяет поставщиков, подрядчиков и исполнителей для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В конце 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов призвал проводить муниципальные закупки ниже 100 тыс. руб. через региональный центр.