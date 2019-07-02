Christina Fitzgerald полностью обновляет линию косметики

Кристина Фицджеральд на прошлой неделе представила в Москве новую версию своего бренда — Christina Fitzgerald 2.0! В линии поменялось все: дизайн упаковки с удобным и быстро запоминающимся шифром каждого продукта, линия гель-лаков и средств по уходу за ногтями и кожей рук и ног.

Создательница линии рассказала Ъ-Стиль, что создание линии заняло три года, а главным ее преимуществом назвала то, «что они решают проблему поврежденных от гель-лака ногтей».

«Вся оставшаяся продукция будет постепенно выводиться с рынка и пойдет на благотворительные цели», - добавила Кристина Фицжеральд.