Mercedes-Benz готовит гибридный вариант хэтчбека A-Class

Компания Mercedes-Benz ведет работу над бензо-электрической модификацией хэтчбека A-Class, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль получит 160-сильный 1,3-литровый бензиновый турбомотор и 100-сильный электромотор, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач от кроссовера Mercedes-Benz GLB. Ожидается, что отдача силовой установки окажется на уровне 200-сильного 2-литрового бензинового турбомотора версии A250. Батарея на 15 кВт/ч позволит проезжать на электротяге до 60 км.

Ожидается, что премьера Mercedes-Benz A250e состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Позднее гибридный силовой агрегат от хэтчбека должен появиться на других моделях — компактвэне B250e, 4-дверном купе CLA250e и кроссовере GLB250e