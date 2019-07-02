Вниманию потребителей, перешедших на прямые договоры с БашРТС

ООО «БашРТС» уведомляет, что в июле потребители, перешедшие на прямые договоры с компанией, получат за июнь объединённый платежный документ, в котором будет несколько поставщиков коммунальных услуг, в том числе ООО «ЭСКБ». Такие изменения призваны сделать оплату комуслуг проще и удобнее за счёт сокращения количества отдельных платёжных документов по каждой услуге.

Платёжные документы будут доставлены 3-6 июля.

Получить дополнительную информацию по всем возникающим вопросам вы можете:

- по телефону центра обработки обращений БашРТС: 8-800-511-30-15 (график работы: пн-пт – с 08:00 до 20:00, сб – с 9:00 до 18:00);

- официальные страницы ООО «БашРТС» в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook;

- по электронной почте: bashrts_tsp@bgkrb.ru

- в центрах обслуживания клиентов в городах присутствия БашРТС по адресам, указанным на сайте.