Ленинградское УФАС раскрыло «медицинский картель»

Ленинградское УФАС раскрыло картель на рынке поставки медикаментов. Региональная антимонопольная служба установила, что действия компаний ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм», участвовавших в соответствующих конкурсах, нарушают требования антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению УФАС, скоординированные действия двух компаний привели к поддержанию цен на поставку медикаментов на 11 аукционах, общая начальная (максимальная) цена контрактов на которых составила более 2,5 млн рублей и практически не была снижена из-за отсутствия конкуренции между участниками. Кроме того, подачу заявок компании осуществляли с одного ip-адреса и производили транзакции между своими счетами.

При этом «Профивит» и «МедикоФарм» координацию между собой отрицают.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС раскрыло картельный сговор между шестью компаниями и ИП, предоставляющими услуги участникам спортивных мероприятий.