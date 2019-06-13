УФАС раскрыло «спортивный картель» в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС России выявило картельный сговор в действиях петербургских компаний и индивидуального предпринимателя: ООО «Адриатика МСК», ООО «Олимпия», ИП Новожилов Н. Д., ООО «Питер Экспо», ООО «Спорт-Сервис» и ООО «ПитерСнаб».

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в течение 2016 – 2018 годов данные организации и ИП участвовали в более чем 20 торгах на оказание услуг по обеспечению проживания и питания участников спортивных мероприятий, предоставления им спортинвентаря и так далее. Заказчиками услуг выступали государственные учреждения Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Общая сумма заключенных контрактов по данным тендерам составила более 11 млн рублей.

УФАС установило, что при участии в аукционах организации использовали одинаковые ip-адреса, электронную почту, а также единую стратегию поведения. Все это приводило к минимальному снижению цены на торгах. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для возбуждения административных дел и назначения штрафов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июле УФАС продолжит рассмотрение дела о «снежном картеле» в Петербурге.