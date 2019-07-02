Роструд: каждый второй россиянин планирует работать на пенсии

Больше половины россиян (56,3% опрошенных) не собираются заканчивать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.

Согласно результатам опроса, продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно.

Более 70% участвовавших в опросе уверены, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют продолжать деятельность после достижения пенсионного возраста 27,1% граждан, а оставшиеся 16,6% еще не задумывались об этом.

Напомним, согласно данным Росстата, в ближайшие 15 лет численность трудоспособного населения в России сократится на 3 млн человек — до 79,4 млн (менее половины населения страны). Согласно принятой пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию увеличили с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. Принятие реформы вызвало широкий общественный резонанс, в городах России прошли массовые акции протеста. По оценкам экспертов, шансы найти работу на российском рынке труда с возрастом снижаются.

Подробнее о шансах на получение работы пенсионерами в России читайте в материале “Ъ” «Занятость разбирается в возрастах».