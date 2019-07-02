Петербургский автозавод Hyundai увеличил производство на 3%

Петербургский автозавод Hyundai за первое полугодие текущего года увеличил производство на 3%, до 124,9 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Около 7 тыс. автомобилей были отправлены на экспорт.

За год предприятие намерено выпустить 240 тыс. машин.

Завод Hyundai на севере Петербурга начал работу в сентябре 2010 года. Смольный и Hyundai Motor Manufacturing Rus подписали СПИК на строительство производства комплектующих, рассчитанный до 2027 года.