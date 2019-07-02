Банк «Восточный» распрощался с низким рейтингом

Международное рейтинговое агентство Moody`s решило отозвать у банка «Восточный» рейтинги. Банк, в котором идет корпоративный конфликт, до этого имел рейтинг, обозначающий очень высокий кредитный риск, а прогноз по рейтингу был негативным. В банке действия Moody`s считают субъективными и предвзятыми.

Аналитики Moody`s отозвали рейтинги у банка «Восточный» по причинам «делового характера», следует из пресс-релиза агентства. До этого у банка были долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах на уровне Caa1 и Not Prime с негативным прогнозом. В марте, когда произошло снижение рейтинга до указанного уровня, аналитики обращали внимание на занижение проблемных активов банка, проблемы с корпоративным управлением, а также на затяжной корпоративный конфликт. Агентство при этом отмечало, что может пересмотреть прогноз с негативного на стабильный, в случае если акционеры окажут банку запланированную поддержку капитала.

Снижение рейтинга банка до столь низкого уровня привело к тому, что глава «Восточного» Александр Нестеренко заявил, что «не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Moody`s». Пресс-служба «Восточного», комментируя отзыв рейтинга, еще раз подчеркнула, что считает рейтинговое действие «субъективным и предвзятым», в банке «не наблюдается отток депозитов и соблюдается достаточная ликвидность».

Источник, близкий к банку, пояснил “Ъ”, что после снижения рейтинга в марте «Восточный» действительно отказался от рейтингов Moody’s и более не предоставлял агентству дополнительную информацию.

Отзыв рейтинга произошел только сейчас из-за длительности формальных процедур.

Представитель компании Finvision Артема Аветисяна — основного акционера банка «Восточный» — перенаправил вопросы в банк. “Ъ” ожидает ответ от фондов Baring Vostok, которые также являются крупным акционером кредитной организации.

В середине июня в СМИ утекло письмо Александра Нестеренко, адресованное совету директоров банка. В нем он оценил достаточность капитала как «критически низкую», а также обратил внимание на ряд рисков, связанных с возможными новыми предписаниями Банка России по доформированию резервов. Их реализация, по оценке господина Нестеренко, неминуемо приведет к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала банка «со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости банка».

Согласно отчетности банка «Восточный» на 1 июня, кредитной организации удалось за май сократить убыток текущего года с 5,9 млрд до 1,8 млрд руб. Капитал банка при этом сократился на 1,9 млрд руб. Банк тем не менее продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала, хоть их значения и близки к минимально допустимым.

Виталий Солдатских