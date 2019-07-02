Летняя универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург примет Летнюю универсиаду в 2023 году, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства спорта России. Международная федерация студенческого спорта выбрала Екатеринбург столицей студенческих игр на безальтернативной основе.

Завтра, 3 июля, в Неаполе пройдет торжественное открытие Летней универсиада-2019.

Россия уже дважды становилась хозяйкой Универисады: в 2013 году студенческие Игры прошли в Казани, а в 2019 году Красноярск принял зимнюю Универсиаду.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить в Екатеринбурге пять новых спортивных объектов, если город выиграет право провести Универсиаду в 2023 году. Как уточнил губернатор, в Екатеринбурге соревнования могут пройти на 18 спортивных площадках, из которых 13 уже построены.

Подробнее о планах города на проведение Универсиады читайте в материале “Ъ” «Екатеринбург намекнул на подарок к юбилею».