В РЖД заявили, что не перекрывали трассу «Сортавала» в Приозерске

В ОАО «РЖД» опровергли информацию о причастности к перекрытию движения на 130 км федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Пресс-служба компании распространила заявление, в котором указывает, что к производству аварийных работ на железнодорожном переезде в Приозерске, из-за чего на трассе «Сортавала» собралась внушительная пробка, сотрудники ОАО «РЖД» не имеют никакого отношения и работы там не проводят.

Напомним, ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщило, что с 08:30 вторника, 2 июля, участок автодороги «Сортавала» в Приозерске полностью перекрыт из-за аварийно-восстановительных работ, выполняемых железнодорожниками.