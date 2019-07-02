В Приозерске полностью перекрыли трассу «Сортавала»

С 08:30 вторника, 2 июля, полностью перекрыто движение на 130 км федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола». Перекрытие связано с производством аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде, которые выполняют сотрудники РЖД. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Объезд участка федеральной дороги организован через улицу Чапаева в городе Приозерске. О времени окончания аварийных работ пока не сообщается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ с 2 по 6 июля будет ограничено движение транспорта по трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленобласти.