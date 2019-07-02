BMW показала тизер нового X6

Компания BMW показала тизер нового поколения купе-кроссовера X6, премьера которого состоится в ближайшее время.

Автомобиль будет построен на базе последней версии кроссовера BMW X5, представленного в июне 2018 года. Судя по короткому видеоролику, опубликованному на странице немецкого автопроизводителя в Twitter, новинка будет отличаться собственным дизайном кузова. С технической точки зрения X6 должен быть унифицирован с X5.

Напомним, текущее поколение BWM X6 выпускается с 2015 года. На российском рынке автомобиль стоит от 4,9 млн руб.