Постановление Мосгорсуда по делу Мамаева и Кокорина доставлено в «Бутырку»

Постановление Московского городского суда по апелляции на приговор футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и питерского «Зенита» Александра Кокорина доставлено в столичный СИЗО-2 «Бутырка». Об этом «СЭ» сообщил адвокат Кокорина Андрей Ромашов. По словам защитника, в течение двух недель осужденных футболистов должны отправить по этапу в колонию для отбывания наказания.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, а Павел Мамаев один год и пять месяцев колонии общего режима. Громкий скандал случился в центре Москвы в октябре прошлого года. Группа молодых людей, среди которых, как установили в зале суда, были футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») избили несколько человек. Сначала в драке пострадал водитель одной из ведущих «Первого канала», затем уже в кафе, куда перебралась компания, были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.

Футбольный клуб «Краснодар» намерен расторгнуть договор с Мамаевым. Как ранее сообщал СМИ владелец команды Сергей Галицкий, игроки клуба должны быть примером для подрастающего поколения, а не совершать противоправные действия. Заявление о расторжение контракта с Павлом Мамаевым будет рассмотрено палатой по разрешению споров Российского футбольного союза после 8 июля.

Василий Хитрых