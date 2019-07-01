РФС определит судьбу контракта Мамаева с ФК «Краснодар» после 8 июля

Заявление о расторжение контракта с Павлом Мамаевым будет рассмотрено палатой по разрешению споров Российского футбольного союза после 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя палаты Виктора Березова. Это заявление клуб подал еще в октябре 2018 года, однако палата не может приступить к рассмотрению дела до вступления приговора суда в силу.

«До окончания рассмотрения мы не раскрываем суть требований. Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, ФК “Краснодар”, и ответчиком Павлом Мамаевым. Мне пока сложно сказать, сколько времени займет его рассмотрение. Единственное, что пока могу сказать - первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца. Дальше все будет зависеть от обстоятельств», - сообщил господин Березов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, а Павел Мамаев один год и пять месяцев колонии общего режима. Громкий скандал случился в центре Москвы в октябре прошлого года. Группа молодых людей, среди которых предположительно были футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар»), возвращаясь из стрипклуба в изрядном подпитии, избили несколько человек. Сначала в драке пострадал водитель одной из ведущих «Первого канала», затем уже в кафе, куда перебралась компания, были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.

Андрей Ульченко