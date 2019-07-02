Глава Хакасии призвал чиновников отдать свой заработок жителям Приангарья

Хакасский губернатор-коммунист Валентин Коновалов призвал местных министров и чиновников всех уровней перечислить свой однодневный заработок пострадавшим от наводнения в Иркутской области. «Хакасия должна не остаться в стороне и оказать посильную помощь сибирякам, попавшим в беду»,— приводит слова главы региона его пресс-служба. По словам Валентина Коновалова, в Хакасии начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей.

Напомним, паводок в Иркутской области, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко, начался 25 июня. Уже пострадало 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень. Тяжелая ситуация наблюдается в Тулуне. Всего, по данным МЧС, в результате наводнения погибли уже 14 человек. Еще 13 жителей, в том числе один ребенок, числятся пропавшими без вести.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Мертвая вода»

Илья Галагуз