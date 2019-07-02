Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

Накануне, 1 июля, прошло заседание научно-методологического совета Росстата, на котором обсуждались методики оценки динамики производительности труда. По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК.

Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики. У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными». В частности, по России индекс вырос на 4,3%, а в Уральском федеральном округе — на 9%. «Рост 9% за один год — это нереально. Если посмотреть динамику по субъектам, то становится еще краше: прямо впереди планеты всей»,— сказала госпожа Масакова.

По ее мнению, одной из проблем является нехватка информации. Она возникает в том числе из-за того, что почти 70% предприятий регулярно вносят правки и уточняют показатели. Для устранения расхождений требуется ввести дополнительную отчетность, но это станет лишней нагрузкой на бизнес, добавила замглавы Росстата.

Главным отличием новых методик расчета производительности труда является то, что они опираются на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Это должно способствовать более достоверной оценке, но Росстат убежден, что получаемой информации мало. Как считает Ирина Масакова, качество реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС, «оставляет желать лучшего». У налоговой также мало сведений о многотерриториальных предприятиях, а учитываемый ФНС заявленный вид деятельности предприятий не всегда соответствует фактическому.

«По правилам налоговой, в круг малого бизнеса попадают крупные и средние предприятия на стадии реорганизации. Это очень серьезно мешает нам определить генеральную совокупность малых предприятий и определить предприятия, которые мы должны обследовать на выборочной основе. Если крупное и среднее предприятия попали в малые и ушли от нашего взора, то, естественно, не зная об этом, мы можем недосчитать существенные объемы не досчитать»,— пояснила замглавы Росстата.

В ФНС “Ъ” заявили, что реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ведется в точном соответствии с действующим законодательством и «пенять на качество реестра абсолютно не корректно». «Реестр субъектов МСП формируется автоматически. Правила, по которым ФНС включает и исключает предприятия из реестра отражены в статье 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Отдельного порядка внесения таких сведений в реестр МСП и исключение из него таких сведений указанным Федеральным законом не предусмотрено»,— заявили в службе.

Кроме того, в ФНС выразили недоумение, что представители ведомства не были приглашены на коллегию Росстата, где обсуждались вопросы взаимодействия между двумя ведомствами, а также методология расчета производительности труда, предусмотренная федеральным планом статистических работ.

В апреле Росстат пересмотрел данные о производительности труда за 2015–2017 годы, в результате чего они улучшились. До пересчета данных в 2015 году падение этого показателя составляло 1,9%, после — 1,1%. Расчеты пришлось пересмотреть, так как были актуализированы данные о ВВП, добавленной стоимости по отраслям и совокупных трудовых затратах.

Напомним, согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5% ежегодно. Власти планируют выделить регионам почти 2 млрд руб. на повышение производительности.

Подробнее о нацпроекте по повышению производительности труда читайте в публикации “Ъ”.