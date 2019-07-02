Врио главы департамента инвестиций и развития МСП Кубани назначен Виталий Воронов

Фото: администрация Краснодарского края

Временно исполняющим обязанности директора департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края с 1 июля назначен Виталий Воронов. Предыдущий глава ведомства Юрий Волков, возглавлявший департамент с осени 2017 года, покинул свой пост в связи с переходом на новую работу, сообщили в краевой администрации.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Воронов уже выступал, как представитель инвестиционного департамента, перед депутатами ЗСК. На июньском пленарном заседании он озвучил народным избранникам предлагаемые к принятию поправки в краевой закон, предполагающие возврат части понесенных производителями национальных фильмов на территории региона затрат.

В департаменте инвестиций и развития МСП Кубани не смогли назвать новое место работы Юрия Волкова.

Василий Хитрых