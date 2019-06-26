Производителям фильмов на Кубани вернут до 20% затрат

В среду, 26 июня, депутаты Законодательного собрания Кубани приняли в первом чтении изменения в закон «О кинематографии в Краснодарском крае». Как сообщил парламентариям заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов, поправки предполагают возврат части понесенных производителями национальных фильмов на территории региона затрат.

«Эта норма должна способствовать увеличению количества создаваемых в крае кинокартин. По мнению специалистов, она также поможет развитию инвестиционной деятельности в кинематографии и поддержке бизнесменов, инвестирующих в объекты интеллектуальных прав», - рассказал господин Воронов.

Планируется, что краевой бюджет готов до 20% финансировать производство национальных фильмов на Кубани. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, частичное финансирование кинематографии на территории Кубани может стать серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе места натурных съемок.

Василий Хитрых