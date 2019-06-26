Производителям фильмов на Кубани вернут до 20% затрат

В среду, 26 июня, депутаты Законодательного собрания Кубани приняли в первом чтении изменения в закон «О кинематографии в Краснодарском крае». Как сообщил парламентариям заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов, поправки предполагают возврат части понесенных производителями национальных фильмов на территории региона затрат.
«Эта норма должна способствовать увеличению количества создаваемых в крае кинокартин. По мнению специалистов, она также поможет развитию инвестиционной деятельности в кинематографии и поддержке бизнесменов, инвестирующих в объекты интеллектуальных прав», - рассказал господин Воронов.
Планируется, что краевой бюджет готов до 20% финансировать производство национальных фильмов на Кубани. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, частичное финансирование кинематографии на территории Кубани может стать серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе места натурных съемок.