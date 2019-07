Samsung представит Galaxy Note 10 7 августа

Корейская компания Samsung разослала представителям СМИ приглашение на презентацию Unpacked, которая пройдет 7 августа на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке. На ней компания собирается представить фаблет (смартфон с увеличенным размером экрана) Galaxy Note 10. Анонс новинки состоится на той же неделе, что и прошлогодняя презентация предыдущей модели Galaxy Note 9.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr