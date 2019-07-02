Samsung представит Galaxy Note 10 7 августа

Корейская компания Samsung разослала представителям СМИ приглашение на презентацию Unpacked, которая пройдет 7 августа на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке. На ней компания собирается представить фаблет (смартфон с увеличенным размером экрана) Galaxy Note 10. Анонс новинки состоится на той же неделе, что и прошлогодняя презентация предыдущей модели Galaxy Note 9.

Официальной информации о Galaxy Note 10 нет, однако инсайдеры сообщают, что новый фаблет сохранит дизайн серии Note, а также получит функции Galaxy S10, включая фронтальную камеру в центре вверху экрана и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Ожидается более широкий подбор моделей. На презентации могут представить Note 10 и Note 10 Pro: версии будут отличаться диагональю экрана, наличием слота для microSD и количеством камер — три сенсора у обычной версии и четыре у Pro. В начинке у смартфонов будут процессоры Snapdragon 855 или Exynos 9820, объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а аккумулятора — 4170 или 4500 мАч. Обычная версия будет содержать 128 ГБ памяти, Pro — 256 ГБ. По данным СМИ, стоимость обычной версии может составить от $1,1 тыс. до $1,2 тыс.

О том, как прошла презентация Galaxy Note 9, читайте в публикации “Ъ”.