Мэр Альметьевска стал министром информатизации и связи Татарстана

Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин занял кресло министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова. Указ об этом подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, заявила “Ъ-Казань” представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Господин Шайхутдинов стал вице-премьером республики по цифровой экономике. Его кандидатуру согласовали депутаты Госсовета Татарстана.

«После выхода указа Президента России об имущественном взносе Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию высшего образования «Университет Иннополис» проект приобрел общефедеральный масштаб. Также президент Татарстана ранее выступил с инициативой определить Университет Иннополис, как опорный вуз в подготовке кадров для цифровой экономики. Такие масштабы требует отдельного сосредоточения. Решением Рустама Нургалиевича эту работу будет вести Роман Шайхутдинов в статусе вице-премьера, его задача будет курировать проект взаимодействуя с федеральными органами власти, в частности при прямой работе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым»,— сообщила госпожа Галимова.

Айрат Хайруллин родился в Бавлах. Закончил аспирантуру Казанского государственного техуниверситета с ученой степенью кандидата социологических наук. В 2014 году получил степень магистра делового администрирования в Университете Колорадо. Карьеру чиновника в правительства начал в 2001 году в Министерстве связи. С 2012 года господин Хайруллин был помощником Президента Татарстана по экономическим вопросам, с 2015 года — глава Альметьевского района.

“Ъ-Казань”