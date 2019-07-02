На пляжах Анапы до сих пор не разрешили купание

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы сообщает, что во вторник, 2 июля, в связи со штормом, низкой температурой воды и сильным донным течением купание на всех пляжах курорта запрещено. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, запрет на купание на анапских пляжах был введен в понедельник, 1 июля.

Кроме того, на территории курорта объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Так, по данным Краснодарского Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера, 1-3 июля на территории муниципалитета высока вероятность возникновения природных пожаров. Жителей и гостей курорта просят не разжигать костры на приусадебных участках, а также вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой.

Василий Хитрых