Власти Анапы запретили купание людей в Черном море

Управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы опубликовало официальный запрет на купание на всех пляжах курорта. Это связано со штормом и сильным донным течением.

Власти города призывают людей не подвергать неоправданному риску свои жизнь и здоровье, усилить контроль над детьми и пожилыми людьми, а руководителям предприятий и организаций рекомендовано принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в понедельник, 1 июля, местами на территории Кубани ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер прогнозируется западный скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы достигнут 12-17 м/с. Воздух в регионе прогреется до +23… +28°.

Дмитрий Михеенко