Си Цзиньпин призвал США смягчить санкции против КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа «проявить гибкость» в отношении Северной Кореи. По мнению Си Цзиньпина, Вашингтону нужно «своевременно» смягчить введенные в отношении Пхеньяна санкции.

По словам главы китайского МИДа Ван И, свою позицию председатель КНР озвучил во время саммита G20 в Осаке, прошедшего 28–29 июня. «(Си Цзиньпин) призвал США проявить гибкость и пойти навстречу КНДР, в том числе своевременно ослабить санкции против КНДР и решить проблемы путем диалога»,— рассказал министр журналистам (цитата по AFP).

30 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились третий раз. Они провели переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам саммита господин Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».