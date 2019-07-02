Акции ОЭЗ Санкт-Петербург полностью перешли в собственность города

Правительство Санкт-Петербурга стало обладателем 100% акций АО «Особые экономические зоны "Санкт-Петербург"». Таким образом, в собственность города перешло более 6,7 тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций общества. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей.

До недавнего момента Смольный владел только 18,18% пакетом акций АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург».

Как ранее сообщала “Ъ-СПб” генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, процесс передачи имущества общества от федерального центра городу был начат в 2017 году. Распоряжение Минэкономразвития РФ о дарении акций АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург» Смольному было выпущено 4 июня.