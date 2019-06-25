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Петербург станет 100% акционером АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"»

Петербург станет 100% акционером АО «Особые экономические зоны "Санкт-Петербург"». Как сообщили в Смольном, разработан проект постановления о безвозмездной передаче городу 6,7 млн обыкновенных именных бездокументарных акций принадлежащих акционерному обществу (АО). Номинал каждой акции — 1 тыс. руб.

В настоящее время у пакет акций ОЭЗ Петербурга составляет 18,18%.

В городской администрации добавили, что акции будут переданы на основании обращения АО «ОЭЗ» и распоряжения Минэкономразвития .

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