Венесуэла объявила о нормализации дипотношений с Германией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил вернуться в страну послу Германии Даниэлю Кринеру. В марте дипломата обвинили во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявили персоной нон грата. Спустя четыре месяца Каракас и Берлин смогли договориться об урегулировании конфликта.

«Венесуэла сообщает о начале процесса нормализации дипломатических отношений с Германией. Президент Николас Мадуро санкционировал возвращение посла Даниэля М. Кринера в страну для выстраивая повестки дня, представляющей взаимный интерес»,— говорится в пресс-релизе МИД Венесуэлы.

Решение о нормализации отношений двух стран было принято по итогам встречи замглавы МИД Венесуэлы Иваном Хилем и директором отдела Латинской Америки и Карибского бассейна МИД ФРГ Мариан Шеграф, передает «Интерфакс».

23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

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