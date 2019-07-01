На трассе Петербург – Москва в Тоснеском районе ограничат движение

На трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области будет ограничено движение.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке магистрали из-за дорожных работ в период в 08:00 2 июля по 00:00 по мск 6 июля 2019 года в связи с производством работ по укреплению будет перекрыта одна из двух полос движения в сторону Москвы. С 9 по 13 июля будет закрыта полоса в сторону Санкт-Петербурга.

Работы по капремонту водопропускной трубы на трассе выполняет ООО «Феникс».