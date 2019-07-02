Экс-глава НИИТО обжаловал приговор за растрату 11 млн рублей

В Новосибирске обжалован приговор бывшему директору Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава России Михаилу Садовому, осужденному на три года за хищение бюджетных средств. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в суде. На жалобу адвоката прокуратура внесет возражения, после чего дело будет направлено в апелляционную инстанцию Новосибирского облсуда.

В 2018 году управление ФСБ по Новосибирской области возбудило о многомиллионной растрате. По материалам дела, в конце 2014 года глава института выписал подчиненным щедрые премиальные, значительную часть которых потребовал отдать якобы на нужды клиники. Как указывается в деле, «не сомневаясь в благородстве намерений» руководства, премированные работники отдали в кассу взаимопомощи в общей сложности 10,7 млн руб. По версии силовиков, эта сумма была похищена Михаилом Садовым и консультантом клиники по вопросам стратегического развития Сергеем Поскочиным, который объявлен в международный розыск.

По ходатайству следствия главу НИИТО поместили под домашний арест. Одновременно с возбуждением уголовного дела Михаил Садовой был уволен с должности директора института, которую занимал с 2006 года. Политсовет местного отделения «Единой России» приостановил его членство в партии.

В сентябре 2018 года Михаил Садовой предстал перед судом. В середине июня 2019 года по делу был вынесен приговор. Центральный райсуд Новосибирска назначил ему три года колонии и взял под стражу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ-Сибирь” «Премирование общего режима»

Константин Воронов