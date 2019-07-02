Замглавы Адлерского района Сочи назначен Дмитрий Трифонов

На должность заместителя главы администрации Адлерского района Сочи назначен Дмитрий Трифонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Уточняется, что господин Трифонов будет курировать вопросы земельно-имущественных отношений, архитектуры, благоустройства, гражданской обороны и защиты населения.

Дмитрий Трифонов окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2006 году ему была присвоена квалификация экономист-менеджер. Чиновник имеет управленческий стаж более 11-ти лет. Ранее он работал руководителем в различных строительных организациях Иркутской области, а также в Москве и Сочи. Был утвержден мэром олимпийской столицы Анатолием Пахомовым в составе резерва управленческих кадров администрации курорта, подав весной этого года документы на открытый конкурс «Муниципальный резерв: Путь к успеху!». Уточняется, что всего в реестре потенциальных управленцев значится 68 человек.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в середине июня на должность заместителя главы администрации Сочи был назначен Михаил Неудачный. Он отвечает за строительство социально значимых объектов курорта. Ранее господин Неудачный курировал вопросы долевого строительства в профильном департаменте.

Дмитрий Михеенко