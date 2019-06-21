Заместителем мэра Сочи стал Михаил Неудачный

Новый заместитель главы администрации города Михаил Неудачный будет отвечать за строительство социально значимых объектов курорта, сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Ранее господин Неудачный курировал вопросы долевого строительства в профильном департаменте.

Прежний вице-мэр был отстранен из-за того, что не справился с работой. В сентябре этого года в курортной столице должны быть сданы две школы и детский сад. Однако в ходе очередной инспекции объектов мэром Сочи Анатолем Пахомовым стало очевидно, что сроки реализации проекта могут быть не выполнены.

Андрей Ульченко