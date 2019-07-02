В Ижевске создали проектный офис «Умный город»

Проектный офис «Умный город» создали при администрации Ижевска. Его руководителем будет глава города Олег Бекмеметьев. Соответствующая информация опубликована на сайте ижевской администрации. Проектный офис займется внедрением проектных решений «Умного города» — мобильной платформы для взаимодействия жителей и органов власти, которая вместит ряд полезных сервисов.

Ранее реализацию проекта «Умный город» в Ижевске обсудили эксперты на круглом столе “Ъ-Удмуртия”. Первые элементы «Умного города» запустят в столице Удмуртии уже осенью 2019 года. Цифровизацие процессов уже сейчас занимаются ряд крупных компаний в сфере ЖКХ и энергетики, а также застройщики.