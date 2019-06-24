Уже осенью 2019 года в Ижевске запустят первые элементы «Умного города» — мобильную платформу для взаимодействия жителей и органов власти, которая вместит ряд полезных сервисов. Между тем, цифровизацией процессов уже сейчас занимаются ряд крупных компаний в сфере ЖКХ и энергетики, застройщики активнее предлагают функционал «Умного дома», а телекоммуникационные компании сами создают решения по повышению эффективности управления для городов. Процесс цифровизации столицы региона обсудили эксперты на круглом столе, организованном “Ъ-Удмуртия” в Ижевске.

Единая городская экосистема

Первые элементы «Умного города» жители Ижевска смогут опробовать осенью 2019 года. Об этом рассказал во время круглого стола «Умный город: какой будет оцифрованная столица Удмуртии», организованном “Ъ-Удмуртия”, глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Ранее два города республики — Ижевск и Глазов — вошли в пилотный проект Минстроя России в рамках нацпроекта по цифровизации. Само понятие «Умный город» порой трактуют по-разному, господин Бекмеметьев пояснил, как его определяют власти Ижевска. «Это цифровая экосистема, которая позволяет собирать данные с различных приборов учета, датчиков, электрических устройств, преобразовывать эти данные в удобный интерфейс для конечного пользователя, который будет представлять собой набор сервисов, необходимых человеку в его жизнедеятельности»,— сказал глава Ижевска.

Олег Бекмеметьев Фото: Диля Ахмадишина

Он отметил, что эта экосистема включает в себя городскую среду, цифровую мобильность, городскую экономику, безопасность, экологию, градостроительство, человеческий социальный капитал, цифровой муниципалитет. В Ижевске создана по этому поводу рабочая группа, сформирована дорожная карта до 2024 года. Осенью 2019 года должна заработать в тестовом режиме единая мобильная платформа «Активный гражданин», которая должна обеспечивать взаимодействие граждан с властью, и «Наш город», где будут воедино собрано многие существующие на разных интернет-площадках сервисы. «Это контрольный портал, где граждане смогут проводить голосование, осуществлять контроль за исполнением поручений, которые как сообщества они выдают в том числе и властям. В этой системе будет городское парковочное пространство, единая транспортная система, краудсорсинг, социальные сервисы, единая диспетчерская служба города, платежный портал, городская электронная школа»,— рассказал господин Бекмеметьев.

По его словам, все приложения в настоящее время находятся в стадии разработки. С их помощью можно будет в одном месте записаться к врачу, узнать, сколько ждать общественный транспорт. В планах города оборудовать все автобусы, троллейбусы и трамваи системой идентификации пассажира, которая освободит льготников от необходимости предъявлять документы. Впоследствии возможно пропадет необходимость в кондукторах.

Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта, сейчас город разрабатывает проекты для участия в конкурсе на получение грантов. Также власти намерены привлекать инвесторов, в частности сейчас идут переговоры по модернизации транспортной системы, по «умным остановкам». Есть возможности и монетизации некоторых сервисов.

Энергетика и ЖКХ

Леонид Ловкин, Юрий Глебов и Сергей Тульчинский Фото: Диля Ахмадишина

Проекты по цифровизации процесса взаимодействия с клиентами и работы систем уже реализуют ряд компаний в Удмуртии. Так, «Удмуртэнерго» применяет цифровые технологии при создании современного городского диспетчерского пункта Ижевска. «На базе существующего диспетчерского пункта Ижевских электрических сетей мы создаем современный центр управления сетевым хозяйством города от сети 0,4 кВ до центров питания 110 кВ. Это первый шаг цифровой трансформации электросетевого хозяйства. Кроме того, мы планируем внедрение различных коммутационных аппаратов с интеллектуальной начинкой. В этом году пилотными территориями выбраны Ижевский и Завьяловский районы электрических сетей, там будут опробованы умные коммутационные аппараты, позволяющие в заранее заложенном алгоритме минимизировать количество обесточенных в случае аварии потребителей, локализовать поврежденный участок и направить туда аварийную бригаду»,— рассказал во время круглого стола заместитель главного инженера «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Юрий Глебов. Кроме того, в этом году планируется открыть первую цифровую подстанцию «Аэропорт» обеспечивающую электроснабжение ижевского аэропорта, а для эффективного управления действиями оперативного персонала реализуется проект «Цифровой электромонтер».

Модернизацией оборудования, ради повышения эффективности его работы и минимизации участия человека, занимается и Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс». Сейчас компания завершает процесс создания системы автоматизированного учета поставляемых ресурсов, которая позволит контролировать к новому отопительному сезону около 3 тыс. узлов потребителей и 266 точек в тепловых сетях. Кроме того, в этом году компания приступит к выполнение проектных работ по автоматизации более 160 объектов тепловых сетей. В рамках второго концессионного соглашения будет проведена модернизация котельных. Также до целевого состояния планируется довести ижевскую ТЭЦ-2. «Реализация всех проектов происходит за счет внетарифных источников, т.е. мы инвестируем свои средства. Окупаемость проектов достаточно долгая — около 6-7 лет. Мы проанализировали зарубежный и отечественный опыт и пришли к выводу, что это надо делать и это выгодно, так как мы сможем повысить уровень сервиса для клиентов и собственную эффективность с помощью внедрения цифровых технологий на всех этапах производства, транспортировки и сбыта тепловой и электрической энергии. Компания уже вложит 210 млн руб. в данное направление в этом году», — рассказал начальник отдела маркетинга и взаимодействия с ключевыми клиентами Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Руслан Нуртдинов.

Фото: Диля Ахмадишина

В то же время энергетики сталкиваются с определенным противодействием со стороны некоторых управляющих компаний при установке автоматизированных информационных систем, необходимых для снятия и передачи показаний с приборов учета тепла и горячего водоснабжения «Мы были вынуждены обратиться в суд для реализации своего права по доступу к приборам учёта. Дело в том, что в законодательстве явно указано, что управляющая компания обязана допустить к ним ресурсоснабжающую организацию. Решение в отношении УК «РЖК» вынесено в нашу пользу, сейчас идут судебные процессы с управляющими компаниями «Городская УК» И «Ареола». Позицию этих компаний трудно объяснить, но, мы намерены отстоять свои права и завершить установку систем снятия и передачи данных с общедомовых приборов учёта тепловой энергии»,— отметил технический директор удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Леонид Ловкин.

Кроме того, он добавил, энергосбытовая компания уже сейчас начала реализацию проекта по установке приборов учета электроэнергии, которые также будут оснащены автоматизированной системой сбора данных. Как известно, с 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в законодательстве, согласно которым все дома в России должны быть оснащены такими приборами. Удмуртия выбрана пилотным регионом для реализации этого проекта, и в шести многоквартирных домах в республике (из них три в Ижевске) будут установлены такие счётчики.

Умный дом и двор

Дмитрий Сулимов Фото: Диля Ахмадишина

Застройщики уже активно взаимодействуют с компаниями по установке современным приборов учета. Кроме того, некоторые жилые комплексы возводятся в Ижевске и с существующими в настоящее время технологиями «Умного дома». «С помощью смартфона жители нашего жилого комплекса могут удаленно контролировать все процессы в своей квартире. Если забыл выключить утюг, можно отключить питание розетки. Можно заранее включить кондиционер или обогрев, видеть, кто и когда вошел в квартиру, моментально узнать о незаконном проникновении в квартиру, перекрыть воду в случае протечки, объединить все программные установки в «сценарии». Доступ в дом осуществляется без ключа, когда код считывается с карточки. Безопасность обеспечивается 54 камерами, доступ к которым также осуществляется со смартфона жителя дома. Есть умные решения для двора, такие как Wi-Fi и USB-зарядок. Я уверен, что интеграция цифровой экосистемы жилых комплексов в среду «Умный город» — это следующий этап перехода жизни жителей города на новый уровень комфорта и безопасности, и он неизбежен»,— рассказал директор компании «Талан» в Ижевске Дмитрий Сулимов.

Олег Бекмеметьев, Алексей Орлов и Павел Кочуров Фото: Диля Ахмадишина

В то же время ставший популярным в последние годы принцип ограничения доступа во двор для посторонних имеет свои минусы. Из-за установленных жителями шлагбаумом иногда во двор не могут заехать машины МЧС и «скорой помощи». «Необходима единая диспетчеризация всего оборудования, чтобы машины оперативных служб, коммунальщиков автоматически получали доступ во все дворы, где установлены шлагбаумы. В Москве без подключения к единой диспетчерской службе нельзя просто так поставить шлагбаум. Этот вопрос нужно сейчас решать и в Ижевске совместно с городскими властями, инсталляторами и пользователями»,— отметил в своем выступлении на круглом столе “Ъ-Удмуртия” директор компании «Портал Автоматика» Павел Кочуров.

Советник главы Ижевска по цифровизации Алексей Орлов в свою очередь сказал, что городские власти работают над этим, но необходимо подвести нормативную базу, чтобы вопрос доступа машин экстренных служб был согласован с гражданами.

Информационные технологии

Сергей Тульчинский Фото: Диля Ахмадишина

Разработкой комплексных решений для «Умного города» занимаются телекоммуникационные компании. Крупные операторы активно развиваются в сфере digital, выводят на рынок новые цифровые продукты для людей, бизнеса и государственного сегмента. В разных регионах уже внедрены первые элементы «Умного города», появляются интеллектуальные решения в сфере здравоохранения, транспорта и безопасности. «Современные телекоммуникации открывают огромные возможности в части передачи и обработки данных. Мы живем во времена технологической революции. Появился интернет вещей, умные устройства, привычные услуги стали интеллектуальными. Теперь «цифра» проникает и в городское пространство,— отметил и.о. директора филиала «Ростелеком» в Удмуртии Сергей Тульчинский. — Олег Николаевич сказал, что «Умный город» — это не просто задача муниципалитета по улучшению уровня благоустройства, а планомерное развитие интеллектуальных сервисов в государственном сегменте, крупном и малом бизнесе, социальной сфере. «Ростелеком», понимая ключевую роль этих трендов, активно наращивает ИТ-компетенции, выводит на рынок новые продукты. В нашем портфеле есть апробированные кейсы для создания умной городской среды. Мы уже реализовали ряд крупных проектов как в столице республики, так и в малых городах региона. Компания организовала в Глазове систему уличного освещения с возможностью удаленного управления и контроля, а в общественных местах Ижевска развернула видеонаблюдение с функциями видеоаналитики. На рынке недвижимости появились первые многоквартирные дома с цифровыми решениями от «Ростелекома» – системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения и умными домофонами. Многие проекты мы реализуем за счет собственных инвестиций, что дает возможность муниципальным властям эффективно расходовать бюджетные ресурсы».

В Удмуртии компания готова реализовать большой пул цифровых проектов. Среди них умные остановки и автоматизированная система управления дорожным движением, которая способна анализировать загруженность перекрестков, рассчитывать оптимальное расписание для общественного транспорта и схему движения автомобилей в часы пик. Оператор разработал проект по созданию единого парковочного пространства на улицах Ижевска, а системы весового контроля «Ростелекома» для большегрузных транспортных средств уже работают в ряде регионов России. Компания может применить этот опыт и в Удмуртии. Все элементы «Умного города» легко объединить в одну экосистему и при необходимости дополнять ее новыми цифровыми решениями. По словам господина Тульчинского, «Ростелеком» также готов предоставить муниципалитету единый виртуальный центр обработки данных, на базе которого будут работать все составляющие «Умного города».

Господин Тульчинский обратил внимание и на вопрос информационной безопасности. «При использовании ИТ-систем всегда существуют риски их взлома. Цифровой пульт управления городом в руках хакера – страшная вещь. Поэтому создание умной городской среды неразрывно связано с обеспечением ее полноценной защиты. Противодействие сетевым угрозам – одно из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». В компании создан специальный центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Наши специалисты непрерывно отслеживают и блокируют попытки кибератак на ИТ-системы клиентов. Мы готовы разработать и внедрить механизмы и для защиты цифровой инфраструктуры региона», — отметил представитель компании.

Фото: Диля Ахмадишина

Подводя итог круглого стола, глава города Олег Бекмеметьев предложил его участникам войти в рабочую группу по цифровизации Ижевска. «Настал момент времени, когда синергия от объединения усилий даст быстрый и качественный результат. Каждый из нас автономно двигался в этом направлении, понимая, что за этим будущее. У вас есть профильные компетенции. Давайте в рамках города этот набор достоинств объединим. Мы пытались думать за весь город, но сейчас, когда есть дорожная карта, мы понимаем, какие методологически нужно реализовывать проекты и чем наполнять "Умный город". Настало время, когда компетенции, которыми вы обладаете, можно привлекать в эту работу»,– заявил господин Бекмеметьев. В рабочую группу было предложено также привлечь представителей компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Михаил Красильников