Банки на Кубани рассматривают 82 проекта для финансирования по эскроу-счетам

В настоящее время в Краснодарском крае 37 кредитных организаций уполномочены выдавать кредиты застройщикам в связи с вступившим в силу проектным финансированием. Начали работу в этом направлении 13 банков, которые рассматривают 82 строительных проекта на получение займов. Как сообщили в кубанском департаменте по надзору в строительной сфере, речь идет о 2,5 млн кв м жилья и 3,6 тыс. договоров долевого участия. По девяти проектам многоквартирного строительства уже получено одобрение.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с 1 июля вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве жилья. Теперь застройщики должны привлекать на возведение квадратных метров средства коммерческих банков. Деньги дольщиков будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах в кредитных организациях, а после ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию – выплачиваться строительной компании. Это, по мнению законодателя, позволит защитить средства жителей, используемые при долевом строительстве, и избежать появления новых обманутых дольщиков.

По мнению экспертов, введение проектного финансирования будет сопряжено с ростом цен на недвижимость. В частности, на Кубани до конца текущего года прогнозируется рост стоимости жилых метров, по разным оценкам, до 20-25% к ценам минувшего года.

Дмитрий Михеенко